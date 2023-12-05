Общество 05 декабря 2023, 12:24 SuperJob: предметы одежды и сувениры вошли в топ неудачных новогодних подарков

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Россияне озвучили список неудачных новогодних подарков. В антирейтинг попали косметические и гигиенические средства, а также сувениры и сладости. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В топе худших презентов оказались и предметы одежды. Больше всего жителей России раздражают подаренные носки, халаты, футболки, шапки и шарфы.

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Некоторые не хотели бы получить в праздники полотенца, постельное белье, цветы, бижутерию, канцелярию или спортивный инвентарь, добавил «ФедералПресс».