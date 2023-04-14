Общество 14 апреля 2023, 14:23 SuperJob: почти половина москвичей сталкивается с нездоровыми отношениями внутри коллектива на работе

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Почти половина опрошенных жителей Москвы, а именно четыре из 10, сталкивалась с абьюзом на работе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование SuperJob.

Респонденты рассказали, что руководство нарушало Трудовой кодекс, а также оказывало психологическое давление. Часть опрошенных столкнулись с унижениями и злоупотреблениями властью со стороны начальства.

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Чаще других с нездоровыми отношениями внутри коллектива сталкивались работники в возрасте от 25 до 34 лет. Таких оказалось 46%. А 47% москвичей ответили, что их опыт работы был более приятным, без злоупотреблений и абьюза.

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