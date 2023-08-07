Общество 07 августа 2023, 17:43 SuperJob: почти 30% москвичей не волнуются перед собеседованием

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Более 27% жителей Москвы признались, что не испытывают никакого волнения перед собеседованием на новую должность. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Перед встречей с потенциальным работодателем волнуются всего 7% опрошенных. Около 13% москвичей оценили уровень стресса как низкий, еще 17% — как очень низкий.

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Отмечается, что чем больше респонденты волнуются перед собеседованиями, тем меньше уровень их желаемой зарплаты.