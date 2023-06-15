Общество 15 июня 2023, 13:33 Superjob: около 80% российских компаний повысили зарплаты сотрудникам в течение года

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В течение последнего года почти 80% работодателей в России повышали своим сотрудникам зарплаты. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Больше половины компаний сообщили о прибавках к жалованью только за последние шесть месяцев. А пятая часть работодателей отчиталась о повышении зарплат за последний год.

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Всего в опросе приняли участие более тысячи российских компаний по всей стране.

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