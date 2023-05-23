Общество 23 мая 2023, 17:46 SuperJob: около 22% россиян сменили банк для зачисления зарплаты с 2014 года

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Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что около 22% российских граждан сменили банк для зачисления заработной платы, начиная с 2014 года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Причем мужчин, которые перевели заработок в другую кредитно-финансовую организацию, на 3% больше, чем женщин.

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Чаще всего правом сменить банк для начисления зарплаты пользуются граждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Таких, по результатов опроса, оказалось 27%.