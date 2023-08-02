02 августа 2023, 17:16
SuperJob: около 20% выпускников вузов устроились на работу благодаря родителям
Каждый пятый выпускник российских вузов трудоустроился благодаря помощи родителей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.
При этом 45% молодых людей заявили, что родители не должны принимать никакого участия в профессиональном становлении своих детей. Почти 25% опрошенных считают, что ближайшим родственникам обязательно стоит помочь дочери или сыну с трудоустройством.
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Отмечается, что более 60% работодателей не рассматривают кандидатов, вместо которых звонят родители.
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