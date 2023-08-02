Общество 02 августа 2023, 17:16 SuperJob: около 20% выпускников вузов устроились на работу благодаря родителям

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Каждый пятый выпускник российских вузов трудоустроился благодаря помощи родителей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

При этом 45% молодых людей заявили, что родители не должны принимать никакого участия в профессиональном становлении своих детей. Почти 25% опрошенных считают, что ближайшим родственникам обязательно стоит помочь дочери или сыну с трудоустройством.

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Отмечается, что более 60% работодателей не рассматривают кандидатов, вместо которых звонят родители.