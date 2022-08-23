Superjob обозначил ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область как часть России

Сервис поиска работы Superjob включил Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия». Об этом рассказал основатель и президент компании Алексей Захаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами», — сказал он.

Так, в Донецкой области работу предлагают в 27 населенных пунктах, в Луганской области — в 15, в Запорожской — в семи, в Херсонской — в восьми.

Захаров также отметил, что это, по всей видимости, не последние бывшие украинские регионы, которые скоро добавятся в состав России на сайте.

Сервис «Авито Работа» начал собирать отзывы от текущих и бывших сотрудников компаний, подбирающих новые кадры. Оценить организацию смогут только пользователи, которые трудились или трудятся в ней и нашли работу через «Авито».