Общество 05 декабря 2023, 17:14 SuperJob: до 90% «синих воротничков» вернулись в Россию

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Около 80-90% «синих воротничков» вернулись из-за рубежа в Россию. Об этом сообщил основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН.

По его словам, представителям рабочих специальностей не удалось найти за границей работу, аналогичную той, что они имели в РФ.

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«Их никто не ждал за рубежом, поэтому они вернулись, как только кончились деньги», — высказался эксперт.

Он также отметил, что 99% «белых воротничков» остались на российском рынке труда, несмотря на переезд. На родину уже вернулась примерно половина из них.