Общество 29 мая 2023, 19:04 SuperJob: дизайнеры и бармены меньше всего боятся одиночества

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Жизнь в одиночестве не пугает барменов, дизайнеров и администраторов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что одиночества боится каждый третий россиянин. Наиболее этот страх выражен у воспитателей, бухгалтеров и офис-менеджеров. Менее всего возможность остаться наедине с собой пугает людей со средним доходом свыше 80 тысяч рублей.

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Как сообщил сайт kp.ru, также одинокий образ жизни пугает медсестер и менеджеров по продажам.