Общество 25 января 2024, 16:37 SuperJob: большинство жительниц Петербурга в детстве мечтали стать врачами и учителями

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Аналитики сервиса SuperJob узнали у петербуржцев, какую профессию те мечтали освоить в детстве. Большинство женщин хотели стать врачами и учителями. У мужчин же популярностью пользовались космонавтика и летное дело. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

В топ, составленный по предпочтениям представителей сильного пола, также попали такие специальности, как полицейский, медик, директор, моряк, спортсмен и ученый.

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Жительницы Северной столицы в юном возрасте планировали выучиться на юриста, актрису, стюардессу, ветеринара, балерину.