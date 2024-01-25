25 января 2024, 16:37
SuperJob: большинство жительниц Петербурга в детстве мечтали стать врачами и учителями
Аналитики сервиса SuperJob узнали у петербуржцев, какую профессию те мечтали освоить в детстве. Большинство женщин хотели стать врачами и учителями. У мужчин же популярностью пользовались космонавтика и летное дело. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
В топ, составленный по предпочтениям представителей сильного пола, также попали такие специальности, как полицейский, медик, директор, моряк, спортсмен и ученый.
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Жительницы Северной столицы в юном возрасте планировали выучиться на юриста, актрису, стюардессу, ветеринара, балерину.
Санкт-Петербург
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