Общество 05 февраля 2024, 13:57 SuperJob: большинство россиянок с доходом от 100 тысяч рублей не хотят становиться домохозяйками

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Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, какие россиянки желают посвятить себя бытовым обязанностям. Результаты опроса опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Так, готовность отказаться от карьеры чаще выражали женщины старше 35 лет. Еще одна отличительная черта данных респонденток — доход до 50 тысяч рублей в месяц.

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А вот большинство участниц с зарплатой от 100 тысяч рублей заявили, что не хотят становиться домохозяйками.