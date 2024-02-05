05 февраля 2024, 13:57
SuperJob: большинство россиянок с доходом от 100 тысяч рублей не хотят становиться домохозяйками
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, какие россиянки желают посвятить себя бытовым обязанностям. Результаты опроса опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Так, готовность отказаться от карьеры чаще выражали женщины старше 35 лет. Еще одна отличительная черта данных респонденток — доход до 50 тысяч рублей в месяц.
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А вот большинство участниц с зарплатой от 100 тысяч рублей заявили, что не хотят становиться домохозяйками.
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