02 апреля 2024, 14:13
SuperJob: больше половины россиян раздражает помогать детям с домашними заданиями с 1 по 7 классы
Большинство россиян, а именно 56%, признались, что их раздражает делать домашнюю работу с детьми, которые учатся с первого по седьмой классы. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob.
Он показал, что ученикам начальной школы помогают делать уроки 79% родителей. Причем в этом возрасте над учебниками сидят в основном мамы. Начиная с пятого класса, на помощь детям приходят отцы.
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Как добавил сайт KP.RU, чем старше ученики, тем реже они обращаются к родителям. В двух последних классах о помощи просит лишь каждый шестой школьник.
Образование
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