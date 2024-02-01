Общество 01 февраля 2024, 14:09 SuperJob: более 70% петербуржцев выступают за ликвидацию микрофинансовых организаций

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Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, как жители Петербурга относятся к микрофинансовым организациям (МФО). Результаты исследования опубликовал Petrograd.

Так, 72% горожан высказались за ликвидацию точек займов. По мнению указанных респондентов, под такие фирмы порой маскируются мошенники.

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Еще 9% участников не считают нужным запрещать МФО. Они отметили, что все граждане РФ должны иметь доступ к финансам.