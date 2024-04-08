Общество 08 апреля 2024, 13:02 SuperJob: более 40% опрошенных россиян сталкивались с конфликтами на работе

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Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 41% россиян сталкивались с конфликтами на рабочем месте. Результаты исследования опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Так, 28% респондентов назвали коллег инициаторами последней ссоры. Еще 6% считают виновником перепалки себя, 5% — других участников. Кроме того, 31% опрошенных заявили, что споры возникают из-за начальства.

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Среди представителей руководящего состава конфликты имеют 37%. Каждый пятый винит в таких ситуациях подчиненных.