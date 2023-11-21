21 ноября 2023, 13:46
SuperJob: более 30% жителей Самары ожидают сюрприз от близких на Новый год
Сервис SuperJob поделился результатами исследования об отношении жителей Самары к новогодним подаркам. Так, 32% респондентов заявили, что ожидают от близких сюрприз. Об этом сообщил «Царьград».
Еще 25% участников имеют иную позицию в данном вопросе. Они намерены напрямую рассказать о своих пожеланиях или намекнуть на них.
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Также стало известно, что в городе появились новые тренды на презенты. Популярностью пользуются биокосметика, органические продукты, экологичные аксессуары и предметы интерьера.
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