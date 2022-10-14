SuperJob: 70% туляков заявили, что не опаздывают на работу | 360°

Общество 14 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber SuperJob: 70% туляков заявили, что не опаздывают на работу

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Сервис SuperJob провел опрос, который показал, что 70% жителей Тулы никогда не опаздывают на работу. Об этом сообщила ТСН24.

Четверть опрошенных рассказала, что периодически опаздывает. 12% из них — несколько раз в год, 5% — каждый месяц, а 4% — по несколько раз в неделю. У большинства опоздания не превышают 15 минут.

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По данным сервиса, чаще всего это происходит с жителями Тулы в возрасте до 35 лет. Люди старше 45 лет оказались более пунктуальными.

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