Общество 19 февраля 2024, 15:56 SuperJob: 47% россиян испытывали «синдром понедельника»

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Почти половина россиян, а именно 47%, сталкивались с чувством апатии и тревоги перед началом рабочей недели, называемым «синдромом понедельника». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование SuperJob.

Опрошенные признались, что испытывают грусть по понедельникам каждую неделю. Таких среди респондентов оказался 21%. Еще по 13% участников исследования сталкиваются с этим синдромом несколько раз в месяц или несколько раз в год.

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Стоит отметить, что понедельники не любят в основном люди до 34 лет. С возрастом апатия от начала рабочей недели уменьшается.

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