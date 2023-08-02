Общество 02 августа 2023, 17:20 SuperJob: 44% россиян никому не дают денег в долг

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Более 44% россиян признались, что никогда и никому не одалживают денег. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва»со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Более 22% соотечественников заявили, что готовы дать в долг лишь близким родственникам. Около 20% опрошенных регулярно одалживают деньги друзьям, еще 9% — коллегам.

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Отмечается, что в среднем сумма заема составляет шесть тысяч рублей. Но родственникам россияне готовы одолжить более 17 тысяч рублей.