02 августа 2023, 17:20
SuperJob: 44% россиян никому не дают денег в долг
Более 44% россиян признались, что никогда и никому не одалживают денег. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва»со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
Более 22% соотечественников заявили, что готовы дать в долг лишь близким родственникам. Около 20% опрошенных регулярно одалживают деньги друзьям, еще 9% — коллегам.
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Отмечается, что в среднем сумма заема составляет шесть тысяч рублей. Но родственникам россияне готовы одолжить более 17 тысяч рублей.
Деньги
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