Общество 18 марта 2024, 17:29 SuperJob: 37% нижегородцев жертвуют личной жизнью из-за работы

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Больше трети нижегородцев, а именно 37%, ради работы приносят в жертву свою личную жизнь. Об этом сообщил pravda-nn.ru со ссылкой на данные исследования SuperJob.

Опрос показал, что при этом 48% респондентов способны находить равновесие между работой и семьей. Большинство ответивших так нижегородцев были старше 45 лет. Наконец, еще 7% заявили, что на первом месте у них всегда стоит личная жизнь.

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Результаты исследования показали также, что больше всего вовлечены в построение карьеры врачи и учителя.

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