Общество 01 августа 2023, 13:37 SuperJob: 25% россиян назвали идеальным отпуск длительностью более 28 дней

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Более 28% россиян признались, что мечтают об отпуске продолжительностью более чем четыре недели. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Каждому пятому опрошенному необходимо три недели для полноценного отдыха от работы, 14% респондентам — две недели. Только 3% россиян считают, что для хорошего отпуска будет достаточно 10 дней.

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Отмечается, что потребность в длительном отдыхе среди соотечественников возросла на фоне ухудшения ситуации с транспортной доступностью.