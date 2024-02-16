Общество 16 февраля 2024, 15:56 SuperJob: 12% россиян планируют продлить отдых на 23 Февраля отпусками и отгулами

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Сервис SuperJob выяснил, что 12% россиян собираются продлить отдых на 23 Февраля с помощью отгулов и отпусков. Результаты соответствующего исследования опубликовал RT.

При этом 60% респондентов заявили, что не рассматривают такой вариант. Еще 12% пока не определились, а 16% работают в сменном графике.

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В опросе приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных граждан.