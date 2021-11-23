Суперфинал программы «Роснефти» для одаренных детей стартовал в «Сириусе»

Суперфинал образовательной программы «Роснефти» для одаренных детей стартовал на базе лицея «Сириус». За звание лучших поборются 108 участников из разных регионов страны.

Организаторами образовательной программы стали НК «Роснефть» и фонд «Талант и успех». Суперфинал решили провести в лицее «Сириус», находящемся в Сочи.

«Это программа, которая нацелена на разработку реальных задач. Понятно, что дети не решат задачи „Роснефти“, которые реально стоят. Но эти задачи приближены к ним, поэтому здесь проектная работа, упор на химию и физику есть», — отметила директор лицея «Сириус» Ольга Нечаева.

Всего в суперфинал проекта смогли попасть 108 старшеклассников из 16 регионов России. Им пришлось пройти непростой отборочный этап, в котором тысяча ребят защищали идеи развития нефтегазовой отрасли. Среди слушателей есть и ученики «Роснефть-классов». Такие есть в 20 российских регионах. Эти классы являются первой ступенью системы «Школа — вуз — предприятие».

«Наши российские ученые разработали новый способ очистки нефти от серосодержащих продуктов. Вообще, высокоэффективный способ. Я думаю по этому поводу сделать проект», — рассказал участник «Роснефть-класса» из Сарапула Марсель Нуридинов.

На реализацию проектов участникам суперфинала дали неделю. Лучшие работы станут экспонатами виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли.