Эпидемиолог предупредил о появлении новых супер-штаммов

Конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов, которые становятся доминирующими на конкретной территории. Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, — вопрос времени.

Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и паразитологии Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

Он объяснил, что любой вирус, особенно РНК-содержащий, может существовать только в форме «облака вариантов». Даже в одной инфицированной клетке есть несколько вариантов вируса. Их еще больше на уровне органа или на уровне организма. Гораздо больше таких вариантов на уровне популяции.

Положительной селекции тех или иных вирусных вариантов могут способствовать конкретные условия. Поэтому, по словам Щелканова, появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, — вопрос времени. Порядка нескольких лет, отметил эпидемиолог.

Сейчас, по его словам, пока такой угрозы нет. Он отметил, что все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые известны на сегодня.

«Однако, естественно рано или поздно появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин. Это норма жизни», — отметил Щелканов.

Он объяснил, что специалисты это понимают, поэтому технологические платформы позволяют быстро менять вакцинный штамм. И это, как заметил Щелканов, будет сделано совершенно незаметно, как делается в случае гриппа. В вакцинах против этого заболевания ежегодно меняется штаммовый состав в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

«А те вакцины, которые были разработаны против SARS-CoV-2, на порядок более технологичны», — заметил Щелканов.