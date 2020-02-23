Суп с червями подали на обед в роддоме Псковской области

В супе, который подали к столу женщинам в роддоме в Псковской области, плавали черви. Варвара Гутияр, которая сейчас находится в этом медучреждении, поделилась с «360» своими впечатления от экзотического блюда.

Инцидент случился в роддоме города Остров. «Посмотрела в тарелку. Вижу — что-то плавает. Думаю, наверное, макароны какие-нибудь добавили. Выловила, посмотрела, поняла, что это далеко не макароны, что это червяки», — рассказала собеседница.

Варвара добавила, что буфетчица хладнокровно отреагировала на червей в супе и пошла разбираться на кухню. Потом повар, которая приготовила этот обед, наехала на Гутияр. Она сказала, что такого быть не может и этих червей подложила сама роженица.

«Вечером пришла главврач, сказала, что смена поваров будет уволена. Передо мной извинились», — сообщила Варвара.

В роддоме Острова, по заверению руководства, такое случилось первый раз. Дежурный врач просила удалить пост о червях в супе, но Гутияр этого делать не стала.