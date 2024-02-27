Общество 27 февраля 2024, 07:35 Сумму ущерба об энергоблокады Украины уточнили в Крыму Трофимов: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил три трлн рублей РИА «Новости»

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Сумму ущерба Крыму от энергетической блокады со стороны Украины превысила три триллиона рублей. Об этом РИА «Новости»сказал глава комитета по законодательству парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Сергей Трофимов.

«Три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей, таковы примерные расчеты ущерба, которые нанесли всей системе бюджета. Для подачи искового заявления рабочая группа передает эти документы представителю управления совета министров Крыма», — сказал он.

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Трофимов отметил, что также Общественная палата Крыма готовит иски за причиненный ущерб от физических лиц.

«Там сумма ущерба, предварительно, составит порядка двух триллионов рублей. Отдельные иски поступят от юридических лиц, которые пострадали из-за отключения электричества», — добавил глава комитета.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что полностью ущерб полуострову от энергетической блокады со стороны Украины в 2015 году составил более трех триллионов рублей.