Общество 14 августа 2023, 09:11 Сумму единого детского пособия предложили изменить в России Депутат Госдумы Бессараб предложила изменить сумму единого пособия на детей РИА «Новости»

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Единое пособие на детей в России нужно предоставлять в том размере, который позволит семье выйти из-за черты бедности. Сумму выплаты предложила изменить член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщила Lenta.ru.

В беседе с изданием она обратила внимание, что сегодня пособие на детей от рождения до 17 лет получают почти 10 миллионов семей. Но при этом не все могут выйти из-за черты бедности, имея эту выплату.

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Особенно в случаях, когда речь идет о семьях с маленькими детьми, когда родители не могут пока полноценно работать, требуется начислять пособие не в виде прожиточного минимума или МРОТ, а в размере, который нужен для достижения показателя выхода из бедности, подчеркнула Бессараб.

Депутат добавила, что во время осенней сессии намерена запросить информацию от кабмина по вопросу показателя эффективности пособия, а именно — сколько семей остается за чертой бедности и какие средства нужны для выхода из нее.

Парламентарий уточнила, что такие планы очень амбициозны на фоне дефицитного бюджета.

«Я думаю, вряд ли удастся их воплотить в осеннюю сессию. Но задуматься об этом уже стоит», — резюмировала Бессараб.