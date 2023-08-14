14 августа 2023, 09:11
Сумму единого детского пособия предложили изменить в России
Депутат Госдумы Бессараб предложила изменить сумму единого пособия на детей
Единое пособие на детей в России нужно предоставлять в том размере, который позволит семье выйти из-за черты бедности. Сумму выплаты предложила изменить член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщила Lenta.ru.
В беседе с изданием она обратила внимание, что сегодня пособие на детей от рождения до 17 лет получают почти 10 миллионов семей. Но при этом не все могут выйти из-за черты бедности, имея эту выплату.
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Особенно в случаях, когда речь идет о семьях с маленькими детьми, когда родители не могут пока полноценно работать, требуется начислять пособие не в виде прожиточного минимума или МРОТ, а в размере, который нужен для достижения показателя выхода из бедности, подчеркнула Бессараб.
Депутат добавила, что во время осенней сессии намерена запросить информацию от кабмина по вопросу показателя эффективности пособия, а именно — сколько семей остается за чертой бедности и какие средства нужны для выхода из нее.
Парламентарий уточнила, что такие планы очень амбициозны на фоне дефицитного бюджета.
«Я думаю, вряд ли удастся их воплотить в осеннюю сессию. Но задуматься об этом уже стоит», — резюмировала Бессараб.
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