Общество 17 июня 2023, 15:07 Сумма соглашений на ПМЭФ-2023 составила 3,8 триллиона рублей РИА «Новости»

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В 2023 году сумма соглашений на Петербургском международном экономическом форуме достигла почти четырех триллионов рублей. Об этом советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков сообщил на итоговой пресс-конференции форума.

«На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,860 триллиона рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний», — сообщил Кобяков.

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Он добавил, что показатели участия и интереса к форуму вышли на доковидный уровень. Также в этом году договоренностей достигли с компаниями из Италии и Испании.

«Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывеской не своих компаний. Все стремятся теперь развивать евразийское сотрудничество», — добавил секретарь оргкомитета ПМЭФ.

По его словам, около половины организаций из недружественных стран решили продолжать работу в РФ даже после введения санкций.

В этом году в ПМЭФ поучаствовали 150 компаний из 25 недружественных стран. Всего на форум приехали более 17 тысяч человек из 130 государств.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Его речь длилась один час 20 минут, став самой длинной за последние 10 лет истории ПМЭФ. Главные тезисы речь российского лидера можно узнать по ссылке.