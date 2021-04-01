Сумма штрафов виновника аварии на Садовом кольце приблизилась к полумиллиону рублей

Штрафы на общую сумму около 450 тысяч получил виновник аварии на Садовом кольце в Москве. Это предварительные подсчеты с учетом того, что за блогером числится 566 штрафов с начала года. Это примерно 6 нарушений ежедневно.

Среди нарушений числится превышение скорости более чем на 100 километров в час. За 2020 год водитель 245 раз превысил скорость на 20-40 километров в час, 104 раза — на 40-60 километров в час, 48 — на 60-80 километров в час, 23 — на 80 километров в час. Приблизительная сумма штрафов — 450 тысяч .Таким образом, каждый день его наказывали рублем на примерно пять тысяч.

Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов обратился к прокурору столицы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль.

Авария с участием пяти машин случилась 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на Садовом кольце. По предварительным данным, ДТП устроил известный блогер Эдвард Бил, который выехал на встречку. Пострадала женщина-водитель Volkswagen Polo, она лежит в реанимации в тяжелом состоянии. По информации ТАСС, это консультант Госдумы Мария Артемова.

Автоюрист Дмитрий Славнов назвал Эдварда Била хамом на дороге.