Сумма переданных на взыскание приставам долгов по кредитам в России приблизилась к 2 млрд рублей

Общая сумма долгов россиян по кредитам, которые передали на взыскание судебным приставам, перевалила за 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь.

По данным ФССП, в январе 2021 года на исполнении судебных приставов находилось около восьми миллионов исполнительных производств о взыскании долгов на общую сумму 1,8 триллиона рублей. Годом ранее таких производств было на два миллиона меньше, а общая сумма непогашенных кредитов, которыми занялись приставы, составляла 1,6 триллиона рублей.

Сейчас средняя сумма долга, который должны взыскать приставы, составляет 225 тысяч рублей. Только в январе завели более полумиллиона новых производств на общую сумму 73,4 миллиарда рублей. Сейчас объем долгов простых людей превышает задолженность компаний и индивидуальных предпринимателей.

В феврале ФССП сообщила, что долги россиян по штрафам за нарушение ПДД в 2020 году выросли почти на миллиард рублей. Всего автомобилисты должны 11,3 миллиарда рублей.