Эксклюзив 27 декабря 2023, 19:31 «Сумма не важна». Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» раскрыли причины иска к Ивлеевой Фонды «Сокол» и «Мы рядом» подали иск к Ивлеевой из-за возмущения бойцов СВО Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» подали иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Причиной стало возмущение родственников бойцов СВО и самих защитников Отечества. Об этом «360» рассказала президент организации «Мы рядом» Ольга Лукманова.

«БФ „Сокол“ и БФ „Мы рядом“ приняли решение подать коллективный иск к Ивлеевой Анастасии в соответствии со статьей 150 ГК РФ — нарушение достоинства личности! Сумма иска составит один рубль, так как у фондов не финансовый интерес, а цель защитить права наших ребят, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над нашей головой!» — отметила Лукманова.

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Она добавила, что к заявлению в отношении Ивлеевой могут присоединиться все желающие. Сейчас количество истцов составляет около 60 человек.

«Решение было принято вчера. В Telegram-канале очень активное обсуждение было всего, там у нас очень много родственников ребят, которые находятся на СВО. Они были шокированы такой ситуацией. <…> Нам сумма не важна. <…> Главное — извинения перед родственниками ребят», — добавила президент фонда.

Ранее группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку телеведущей. Заявление зарегистрировал Хамовнический суд Москвы.