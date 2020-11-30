Сумку с повышенным радиационным фоном обнаружили в Шереметьево

«Угрозы персоналу, пассажирам и багажу нет. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не производится. Специальными службами проводится радиационная разведка и дополнительные замеры», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники аэропорта заметили подозрительное изменение датчиков радиационной безопасности во время сортировки багажа. После этого дежурные службы поместили сумку в специализированное помещение. Кроме этого, специалисты связались с ФГУП «Радон». Так как изделие могут изъять и утилизировать при подтверждении изменения радиационного фона. Что конкретно было в сумке, сотрудники не сообщили.

В сентябре в Японии самолет не смог вовремя взлететь из-за сообщения о пронесенной бомбе. Об этом заявил сам пассажир. Мужчину высадили и передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что в сумке у него ничего подобного не было. Однако причина его поступка оказалась неясна.