Общество 31 января 2024, 17:39 «Сумасшествие какое». Путин призвал не сходить с ума по поводу ювенальной юстиции Путин: Россия не пойдет по пути, когда лезут в дела семей и отбирают детей РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин призвал не сходить с ума по поводу ювенальной юстиции. Речь идет о случаях, когда лезут в дела семьи, Россия по этому пути не пойдет, подчеркнул он на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе.

«Вы сказали, девочка забеременела в 15 лет и принимает решение о прерывании беременности, и родители должны иметь право влиять на этот процесс», — отметил глава государства.

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При этом, по словам Путина, родители не воспользовались своими возможностями и не предотвратили нежелательную беременность, а теперь, выходит, должны получить право эту беременность прерывать.

«Вопрос очень сложный и требующий внимания, прежде всего, со стороны таких специалистов, как вы и ваши коллеги, а государство, конечно, прислушивается к вам», — указал он.

Конечно, нам нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, беспощадно лезут, детей отнимают — сумасшествие какое, мы по этому пути, конечно принципиально не пойдем. Владимир Путин

Президент также обратил внимание, что в России вся социальная и семейная политика так или иначе строится вокруг детей.

«Очень важная сфера — это детство. <…> Это такая тонкая сфера, я даже боюсь до нее дотрагиваться. Честно вам скажу», — признался он.