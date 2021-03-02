СК проведет проверку по призывам к суициду в соцсетях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

По словам Петренко, последние дни февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, которые побуждают детей «к совершению ряда небезопасных для их жизни действий».

Как отметила представитель ведомства, в адрес Следственного комитета поступают обращения с просьбой об организации проверки.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», — приводятся слова Петренко на сайте Следственного комитета.