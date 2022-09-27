«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных | 360°

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«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных

Портал «Объясняем.рф» опубликовал состав сухпайка для мобилизованных

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В состав армейского сухпайка, который будут выдавать мобилизованным, вошло три полноценных приема пищи. Информацию об этом опубликовали на портале «Объясняем.рф». На сегодняшний день предусмотрено семь видов пайка, которые отличаются разными типами вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.

В него, в частности, включили консервированный бекон, печеночный паштет и паштет «Нежный», плавленый сыр, икру из овощей и галеты, сообщило РИА «Новости».

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В наборе есть три консервированных вторых блюда в жестяных герметичных упаковках, их можно разогревать на огне. Это, например, рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью.

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В паек также добавили сахар, повидло и шоколад, чай, кофе и сухой фруктовый концентрат плюс сухие растворимые сливки. В состав набора входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки, пластиковые столовые приборы, горелка с таблетками сухого топлива и спички.

Согласно данным на портале «Объясняем.рф», после прибытия в расположение воинской части мобилизованных обеспечивают трехразовым горячим питанием. Если доставить горячее питание невозможно, им будут выдавать индивидуальные пайки.

Частичная мобилизация в РФ

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