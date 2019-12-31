«Сухой закон» ввели в Башкирии на новогодние праздники

«Сухой закон» начал действовать в Башкирии. Он установлен местными депутатами на время новогодних праздников.

Согласно тексту закона, 3 января в регионе под полным запретом окажется продажа алкоголя, а с 4 по 6 января такие напитки можно будет купить только с 10:00 до 14:00. Об этом сообщил портал Znak.com.

Председатель Курултая республики Константин Толкачев объяснил это решение. По его словам, депутаты выяснили, что больше всего алкогольных отравлений зафиксировано 3 января. По его словам, дело не в некачественном алкоголе, а в злоупотреблении им.

«Этим объясняется установление запрета на продажу алкоголя именно 3-го числа. В последующие дни статистика показывает рост числа алкогольных психозов, суицидов и убийств. Профилактической мерой станет ограничение продажи алкоголя 4–6 января до четырех часов в день», — процитировала спикера пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Подобный «сухой закон» в Башкирии ввели впервые. Ранее в этом году депутаты запретили продавать алкоголь с 22:00 до 10:00 по местному времени, а также в день Сабантуя, в день знаний и день последних звонков.

Ранее эксперты рассказали, что теневой рынок продажи алкоголя в Сети за последний год вырос на 19 %.