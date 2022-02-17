Сухой закон решили ввести в селах Бурятии

Перебои с продажей алкоголя в двух бурятских селах привели к серьезному уменьшению смертности. Местные власти в связи с этим захотели ввести там сухой закон. Об этом написало издание «Новая Бурятия».

История произошла в селах Далахай и Утата в Закаменском районе регионе. У нескольких магазинов сменились собственники, после этого торговые точки некоторые время получали необходимые лицензии. В Далахае алкоголь не продавали шесть месяцев, в Утате — два.

Тем временем медики заявили, что в Утате за последний год смертность уменьшилась на 33,3%. Если говорить о возрасте до 49 лет — на 66,7%, в группе старше 49 лет — на 16,7%.

Комитеты Народного Хурала на этой неделе рассматривают предложение внести изменения в местное законодательство для полного ограничения продажи алкоголя в этих селах.

Издание отметило, что за эту инициативу выступили сами местные жители, они написали обращение к главе района. В пятницу, 18 февраля, профильный комитет будет рассматривать вопрос.