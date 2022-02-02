Пассажиров электрички под Самарой высадили из вагона в гигантские сугробы. Видео

Огромные сугробы на платформе Зубчаниновка в Самарской области превратили высадку пассажиров электрички в настоящее приключение. Три женщины, которые вышли из вагона, провалились в снег по пояс.

Люди, которые остались внутри поезда, сняли происходящее на видео. Запись появилась в Telegram-канале «Мобильный репортер official».

«Вот так и мы будем. Все. Застряли», — прокомментировала высадку в сугроб пассажирка в вагоне.

Женщины, которые оказались в снежном по плену, в это время со смехом пытались продолжать движение, но, судя по кадрам, удавалось это с большим трудом.

В среду в Самарской области объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного снега и метели. Они ожидаются 3 февраля и в ночь на 4 февраля, сообщили в региональном главке МЧС.

Помимо этого, жителей предупредили о сильном юго-восточном ветре, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На дорогах из-за этого могут появиться снежные заносы. Местами ожидается гололед.