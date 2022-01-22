Сугробы в Москве выросли до 45 см

Сугробы в Москве за 21 января выросли с 38 до 45 сантиметров, что является рекордом для нынешней зимы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы.

По словам источника, это рекордный размер снежного покрова в столице за нынешнюю зиму. Синоптики рассказали, что эта высота сугробов на 80% побила климатическую норму января — 25 сантиметров.

Ранее Гидрометцентр рассказал москвичам, что 22 января столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полуночи 23 января.

Ожидается, что в субботу непогода несколько ослабнет, а температура воздуха упадет и будет равняться -2…-7 градусам. В воскресенье похолодает еще больше: -3…-8 градусов днем и -6…-11 ночью.