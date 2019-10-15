Сугробов можно не бояться. Как Подмосковье готовится к зиме
Всего в Подмосковье 40 тысяч километров дорог и порядка 13 тысяч дворов. И все они требуют должного ухода. Для этого в регионе заранее готовятся к разному роду неожиданностям.
На данный момент техника готова к зиме на 93%. Зимой в Подмосковье на страже порядка будут стоять порядка 4,1 тысяч единиц специальной техники.
«Также на сегодняшний день подготовлено 500 тонн пескосоляной смеси. На зимнее содержание региональных дорог в этом сезоне выйдут 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков, которых задействуют для уборки тротуаров. Для контроля содержания дорожной сети в зимний период был сформирован специальный штаб, который ежедневно будет обследовать дороги и контролировать работу технику, а также отслеживать обращения жителей и контролировать устранение выявленных замечаний», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Добродел» подвел итоги за неделю. Больше всего жителей волновали дворы и дорогиПодробнее
Чтобы оперативно решать проблемы, которые больше всего волнуют жителей, нужно проводить их анализ. Самые насущные жалобы выявляют с помощью ЦУРа и «Добродела». В большинстве случаев подмосквичей волнуют нарушения правил уборки от снега и наледи дворовых проездов, тротуаров, территорий контейнерных, детских и спортивных площадок.
Кстати, зимой дорожные службы Подмосковья работают по определенному регламенту. Так, подметать дороги должны не позднее, чем через два часа после выпадения двух сантиметров снега. Зачищать ледяные накаты — через пять часов после начала гололеда. Еще через два часа после окончания снегопада территории должны обрабатывать противогололедными материалами. Вывозят снег максимум через пять дней.
Существуют отдельные правила. Например, по уборке детских площадок. Так, не допускается использование металлических инструментов, применение механизированной техники, образование наледи, складирование снега. Применяются для уборки только пластмассовые скребки и лопаты.
Пока лучше всего к зиме подготовились Раменское, Жуковский, Королев, Подольск, Ленинский. В числе аутсайдеров Пущино, Щелково, Зарайск, Истра, Власиха. По количеству дворников в топ-3 муниципалитетов вошли Звездный Городок, Котельники, Балашиха.
Сейчас муниципалитетам предстоит решить ряд задач: обеспечить своевременную уборку дворов и детских площадок, провести ремонт техники, провести инструктаж сотрудников, увеличить количество дворников.