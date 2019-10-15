Сугробов можно не бояться. Как Подмосковье готовится к зиме

В Московской области вовсю идет подготовка к зиме. Муниципалитеты приводят в порядок снегоуборочную технику, нанимают дворников и ставят конкретные задачи на холодное время года.

Всего в Подмосковье 40 тысяч километров дорог и порядка 13 тысяч дворов. И все они требуют должного ухода. Для этого в регионе заранее готовятся к разному роду неожиданностям.

На данный момент техника готова к зиме на 93%. Зимой в Подмосковье на страже порядка будут стоять порядка 4,1 тысяч единиц специальной техники.

«Также на сегодняшний день подготовлено 500 тонн пескосоляной смеси. На зимнее содержание региональных дорог в этом сезоне выйдут 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков, которых задействуют для уборки тротуаров. Для контроля содержания дорожной сети в зимний период был сформирован специальный штаб, который ежедневно будет обследовать дороги и контролировать работу технику, а также отслеживать обращения жителей и контролировать устранение выявленных замечаний», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Источник фото: Министерство благоустройства МО

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Чтобы оперативно решать проблемы, которые больше всего волнуют жителей, нужно проводить их анализ. Самые насущные жалобы выявляют с помощью ЦУРа и «Добродела». В большинстве случаев подмосквичей волнуют нарушения правил уборки от снега и наледи дворовых проездов, тротуаров, территорий контейнерных, детских и спортивных площадок.

Кстати, зимой дорожные службы Подмосковья работают по определенному регламенту. Так, подметать дороги должны не позднее, чем через два часа после выпадения двух сантиметров снега. Зачищать ледяные накаты — через пять часов после начала гололеда. Еще через два часа после окончания снегопада территории должны обрабатывать противогололедными материалами. Вывозят снег максимум через пять дней.

Источник фото: Министерство благоустройства МО

Существуют отдельные правила. Например, по уборке детских площадок. Так, не допускается использование металлических инструментов, применение механизированной техники, образование наледи, складирование снега. Применяются для уборки только пластмассовые скребки и лопаты.

Пока лучше всего к зиме подготовились Раменское, Жуковский, Королев, Подольск, Ленинский. В числе аутсайдеров Пущино, Щелково, Зарайск, Истра, Власиха. По количеству дворников в топ-3 муниципалитетов вошли Звездный Городок, Котельники, Балашиха.

Источник фото: Министерство благоустройства МО

Сейчас муниципалитетам предстоит решить ряд задач: обеспечить своевременную уборку дворов и детских площадок, провести ремонт техники, провести инструктаж сотрудников, увеличить количество дворников.