Суды возвращают некоторые материалы полиции на нарушителей самоизоляции

В раздел памятки «Что необходимо патрулировать?» входят два десятка позиций, говорится в материале. Среди них детские и спортивные площадки, набережные и пляжи, бульвары, парки, смотровые площадки, дворовые территории, гаражи, кладбища, а также территории, «прилегающие» к школам и театрам.

В указанных в памятке местах сотрудники полиции должны выявлять граждан, которые вышли из дома, за исключением случаев их обращения за экстренной медицинской помощью, из-за угрозы их жизни и здоровью, пути на работу и к месту покупок, выгула домашних животных и выноса мусора.

Полицейским предписано разъяснять людям «требования действующего законодательства», в том случае, если причина выхода из дома не соответствующая, полицейские должны оформить протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов столицы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, штраф — четыре тысячи рублей).

И именно с материалами по КоАП РФ уже начали возникать проблемы. Суды возвращают их, в том числе на основании того, что правоохранители не представили доказательств об информировании Роспотребнадзором конкретных граждан о введении в Москве карантинных мероприятий, указано в материале.

Власти Москвы ранее рассказали, кто из жителей чаще всего нарушает режим самоизоляции. Речь идет о подростках, молодежи и людях среднего возраста. А вот лучше всех режим самоизоляции соблюдают пожилые люди. Среди остальных возрастов именно пенсионеры оказались самыми дисциплинированными. Они не выходят на улицу без нужды.