Общество 21 декабря 2022, 11:53 Суды приостановят рассмотрение дел с участием мобилизованных на спецоперацию и добровольцев Госдума приняла закон о приостановке судопроизводства для участников СВО РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о приостановке судебного производства в отношении мобилизованных россиян и добровольцев, которые служат в зоне спецоперации. Исключение сделают для дел по алиментам и компенсации вреда после смерти кормильца, рассказали в нижней палате парламента.

Группа сенаторов и депутатов предложила дать отсрочку судебного производства по делам, в которых одной из сторон является участник спецоперации — военнослужащий Вооруженных сил России, призванный по частичной мобилизации или заключивший контракт. Разбирательство приостановят начиная с момента распределения, подготовки и боевого слаживания бойцов.

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За военнослужащими оставили право попросить провести процесс в их отсутствие. Кроме того, суды не станут приостанавливать производство по разбирательствам двух категорий — алиментным обязательствам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

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Новый закон коснулся не только судебного, но и исполнительного производства — его приостановят для тех должников, которые служат в управлениях Пограничной службы ФСБ России. Бойцы и члены их семей смогут подать заявление и потребовать не списывать долги из «солдатских» выплат.