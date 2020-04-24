Суды официально признали пандемию форс-мажором. Адвокаты объяснили, как это сработает на практике

Российские арбитражные суды начали принимать судебные акты, в которых действия властей вследствие пандемии официально признаются форс-мажорными обстоятельствами. Как это будет регулироваться законодательно, рассказали «360» эксперты.

«Суды в своих решениях теперь ссылаются на действия властей, к примеру, на указ мэра Москвы, при договорных спорах между сторонами», — заявил «360» адвокат Вадим Кутиков. Он напомнил, что форс-мажорное обстоятельство не зависит от роли участников сделки договора, ведь на него стороны не могут повлиять.

Адвокат советует решать договорные споры, опираясь на пункт в договоре о форс-мажорных обстоятельствах. «Практически в каждом договоре есть пункт „форс-мажор“ и соответствующие условия при нем. Благодаря ему никакой неразберихи ни в судах, ни в деловом мире здесь не должно быть и не будет», — сообщил Кутиков.

Однако его не поддержал коллега Кутикова, юрист Евгений Скрипилев. Он считает, что пока в судах — много вопросов, и многие инстанции по-разному трактуют заявление о ситуации с коронавирусом в качестве форс-мажора.

«Нет никакого единообразия. Какой же этот форс-мажор, если официальные органы не имеют единой позиции в этом вопросе. Это довольно вольное трактование, которое не имеет четкой формулировки. Половинчатые меры не являются законными», — подчеркнул Скрипилев.