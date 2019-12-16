  • Суды и школы эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    16 декабря 2019, 12:54

    Алла Морген, Дарья Новая, Юлия Булыгина

    В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали суды и школы. Об этом «360» сообщили в Мосгорсуде и источник в правоохранительных органах.

    Как сообщили в пресс-службе суда, эвакуация проходила в Щербинском, Савеловском, Кунцевском, Дорогомиловском, Кузьминском, Коптевском, Хамовническом, Хорошевском, Чертановском и Никулинском судах.

    Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил об эвакуации школ в ЦАО, СВАО, ЮЗАО и ЗАО. В частности, были эвакуированы школы на Новослободской и Таллинской улицах, Мичуринском проспекте, в Зеленограде. По данным источника, анонимный звонок также получили по угрозе взрыва на Киевском вокзале.

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    По информации ТАСС, анонимное сообщение об угрозе взрыва также поступило в детскую инфекционную больницу на севере Москвы. Здание проверили сотрудники экстренных служб и кинологи.

    Очередная волна звонков о минировании в России началась 28 ноября. Из-за сообщений об угрозах взрывов эвакуировали почти 300 тысяч человек из трех тысяч зданий. Все угрозы были ложными.