Общество 29 июня 2023, 17:24 Судоверфь «Звезда» передала заказчику четвертый «Афрамакс» и спустила на воду пятый танкер

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Четвертый «Афрамакс» отправился в первый рейс в честь Дня кораблестроителя. Как только крупнотоннажное судно отплыло от берега, на судоверфи «Звезда» спустили на воду пятый танкер такого типа.

Переданный заказчику «Афрамакс» назвали в честь выдающегося российского ученого — «Академик Губкин». Танкер построили на судоверфи «Звезда» для «Роснефтефлота».

«Академик Губкин» ушел в море после всех необходимых испытаний. На борту подняли флаг, по сигналу команда танкера попрощалась с берегом.

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Практически сразу после этого на воду спустили пятый российский «Афрамакс», получивший название «Восточный проспект». Теперь танкеру, построенному по заказу «Совкомфлота», предстоят испытания на воде.

«Это современное судно, соответствующее всем стандартам экологической безопасности и всем текущим международным требованиям», — отметил старший механик корабля Сергей Морозов.

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«Афрамаксы» нового поколения предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Дедвейт судна, то есть сумма массы перевозимого полезного груза, составляет 114 тысяч тонн. «Зеленые» корабли такого типа работают на традиционном топливе и сжиженном природном газе.

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В торжественной церемонии принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства поздравил из Москвы корабелов Приморья с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

«Сегодня благодаря вам российский гражданский флот, да и вся страна, получает подарок, значение которого сложно переоценить. Несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили — не было мощностей. Теперь на Дальнем Востоке уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом», — подчеркнул Мишустин.

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Все «Афрамаксы» собирают на судостроительном комплексе «Звезда». Его строит и развивает консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью» по поручению президента России Владимира Путина.

«Звезда» — самая молодая, но самая технологичная судоверфь в стране. Кроме того, это первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, сообщил генеральный директор комплекса Сергей Целуйко.

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«На сегодняшний день мы не только строим суда, но и строим верфь. И это параллельные этапы, но позволяют нам уже сдавать корабли, которые сейчас работают в мировом океане», — обратил внимание гендиректор.

Портфель заказов «Звезды» насчитывает более 60 судов разных классов. Сюда вошли «Афрамаксы», газовозы, суда снабжения, исследовательские корабли, а также самый мощный в мире ледокол «Лидер».