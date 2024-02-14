Общество 14 февраля 2024, 11:37 Судостроительной отрасли России потребовались почти 2 трлн рублей до 2035 года РБК: судостроительной отрасли России нужны почти 2 трлн рублей до 2035 года

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Судостроению в России необходимы срочные капитальные вложения почти на два триллиона рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SBS Consulting. Средства нужны для модернизации производственных мощностей до 2035 года.

Презентацию SBS Consulting, с которой ознакомилось издание, подготовили в конце 2023-го для Объединенной судостроительной корпорации и Минпромторга.

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Расчеты специалисты выполнили, взяв за основу базовый сценарий развития отрасли. В итоге они пришли к заключению, что для создания мощностей, которые требуются при строительстве крупнотоннажного грузового флота, отрасли требуется 1,959 триллиона рублей.

На сегодня, как отметили авторы презентации, в России наблюдается дефицит производственных мощностей для строительства конкурентоспособной продукции гражданского судостроения, особенно сильно это выражено в мощностях для строительства крупнотоннажного флота.

В SBS уточнили, что из почти двух триллионов рублей, которые нужны отрасли, большую часть (1,142 триллиона) должно обеспечить государство. А 870 миллиардов рублей из этой суммы при этом могут приходиться на программы господдержки приобретения судов.

Специалисты компании в комментарии РБК пояснили, что данная сумма является оценочной, она не зафиксирована ни в федеральном бюджете, ни в госпрограммах. Оставшиеся 817 миллиардов рублей до 2035 года, по оценке SBS, должны обеспечить частные инвесторы.