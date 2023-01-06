Общество 06 января 2023, 12:27 Судоремонтный завод и порт Мариуполя возобновят работу Вице-премьер Мантуров анонсировал восстановление работы судоремзавода и порта Мариуполя РИА «Новости»

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Работу Азовского судоремонтного завода и порта планируют восстановить. О планах, которые озвучил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время посещения Мариуполя, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и мариупольского порта», — написал он.

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По мнению вице-премьера, предприятия можно будет восстановить благодаря участию других российских регионов.

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Ранее Пушилин рассказал о выплатах за утраченное жилье в ДНР. Темпы получения компенсаций увеличились.

В начале января стало известно, что сиротам новых российских территорий окажут дополнительную помощь. Такое поручение правительству, уполномоченному по правам ребенка и временно исполняющим обязанности руководителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дал президент России Владимир Путин.