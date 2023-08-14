Общество 14 августа 2023, 16:44 Судно «Валдай» впервые отправилось из Нижнего Новгорода в Васильсурск

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Первый рейс речного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» из Нижнего Новгорода в Васильсурск состоялся 14 августа. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Время в пути в одну сторону — три часа 15 минут, в него входит 10-минутная остановка в Макарьеве. Следующие рейсы до Васильсурска и обратно запланированы на 17 и 18 августа.

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Отмечается, что новый маршрут запустили по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.