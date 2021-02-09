Судно с 24 пассажирами село на мель на Сахалине

Во вторник на территории порта Невельского района на юге Сахалина на мель село судно японского производства с экипажем на борту. Сейчас на месте началась спасательная операция. Информации о пострадавших нет.

Судно под названием «Матуа» пытаются вытащить два буксира, которые во время происшествия находились неподалеку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске.

«Судно вышло сегодня утром на судовые испытания. На выходе из порта на судне по неизвестной причине остановился главный двигатель. В результате его снесло на мель. Сейчас с помощью буксиров его пытаются стащить с мели», — сообщил представитель центра.

По предварительным данным, жизни экипажа ничего не угрожает. Причину остановки двигателя будут выяснять специалисты.

Всего на борту находятся 24 человека. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, что в Невельском порту погода хорошая, шторма нет, но есть небольшие волны. Также можно разглядеть, как судно пытаются снять с мели.