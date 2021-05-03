Судно с 11 зараженными коронавирусом прибыло из Петербурга в Хельсинки

В Финляндию из России прибыл контейнеровоз Valencia Express, на котором медики выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Всего на корабле находились 24 человека. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Хельсинки.

«На грузовом судне Valencia Express, прибывшем 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари, выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди экипажа. Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне», — передал ТАСС текст заявления.

В ведомстве отметили, что все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая. Известно, что один из заразившихся помещен в больницу. До прибытия в Россию судно было в Нидерландах.

В понедельник Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС для туристов, привившихся от коронавируса вакцинами, одобренными европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Тем не менее инициатива Еврокомиссии носит лишь рекомендательный характер. Окончательное решение о порядке пересечения границ остается за странами — членами ЕС.