Судью на Кубани уволили из-за матерного тоста за «супертелочку»

Судью, которая выложила в Сеть скандальный тост в честь самой себя, лишили мантии. Так решила квалификационная коллегия судей Кубани. Причина увольнения — нарушение судебной этики.

«За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью [Елену] Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Краснодарского краевого суда.

На заседании квалификационной коллегии 15 мая решили, что поведение Перевезевой «причинило ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности».

Ранее в Сети разошелся ролик, на котором женщина поднимает за себя тост, называет себя «супертелочкой» и прочими эпитетами. В целом тост у нее вышел довольно похабный и местами нецензурный. Пользователи узнали в героине видео мировую судью из Новокубанского района Краснодарского края Елену Переверзеву.